Calciomercato Juventus, cessione a sorpresa in Turchia

La Juventus potrebbe cedere il giovane talento al Trabzonspor: cessione a sorpresa con la ‘mano’ di Mino Raiola

La Juventus ieri ha superato il Genoa ai tempi supplementari, qualificandosi ai quarti di finale di Coppa Italia col punteggio di 3-2. In campo il tecnico Andrea Pirlo ha mandato in campo tanti giovani, tra questi c’era Wesley Andrade. Terzino destro classe 2000, il brasiliano ha il contratto in scadenza nell’estate del 2022 e l’allenatore bianconero lo ha osservato a lungo con la formazione Under 23. Wesley, però, potrebbe andar via.

Juventus, il Trabzonspor vuole Wesley

Secondo quanto riferito dal media turco ‘Karadeniz.com.tr’, il Trabzonspor ha chiesto Wesley Andrade alla Juventus. Il club di Trebisonda ha bisogno di un terzino destro e avrebbe individuato nel brasiliano della Juve il rinforzo giusto. Su Wesley c’è forte anche il Sion, che avrebbe già avviato i contatti con Paratici. Come detto in precedenza, il suo contratto scadrà nel giugno dell’anno prossimo, il suo agente Mino Raiola potrebbe mandarlo a giocare all’estero.