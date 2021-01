Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della diciottesima giornata

Chi schierare al fantacalcio, alla diciottesima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Sarà una diciottesima giornata di Serie A ricca di emozioni, che avrà inizio con il derby della Capitale tra Lazio e Roma, venerdì alle ore 20.45. Un turno lungo, che non farà piacere ai fantallenatori, che potranno andare con calcoli solo lunedì sera dopo Cagliari-Milan (calcio d’inizio alle ore 20.45). Tra sabato e domenica il resto della giornata, che avrà il suo culmine nella serata del 17 cono il derby di Italia tra Inter e Juventus.

Lazio-Roma venerdì ore 20.45

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

⚡Hot: Spinazzola e Lazzari sono i motori di questo derby, che sfida!

⛔Not: Karsdorp non ci convince al 100%

⚽Sorpresa: Mkhitaryan vuole tornare al gol nella partita più importante

Bologna-Verona sabato ore 15

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Danilo, Paz, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic.

⚡Hot: Palacio e Kalinic, punte d’esperienza!

⛔Not: Paz continua a non farci impazzire

⚽Sorpresa: Attenzione al ritorno al bonus di Soriano

Torino-Spezia sabato ore 18

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Segre, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Chabot, Marchizza; Estevez, Agoumé, Pobega; Gyasi, Piccoli, Farias.

⚡Hot: Belotti vuole tornare a segnare! Bene Gyasi negli ospiti

⛔Not: Segre non ci fa impazzire

⚽Sorpresa: Ok scommettere su Simone Verdi

Sampdoria-Udinese sabato ore 20.45

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Damsgaard; Keita, Quagliarella.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna.

⚡Hot: Quagliarella può tornare a giocare dal primo minuto! De Paul è una garanzia

⛔Not: Evitate di schierare Becao

⚽Sorpresa: Augello ha fatto bene contro lo Spezia, nonostante la sconfitta

Napoli-Fiorentina domenica ore 12.30

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Martinez Quarta, Igor; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Biraghi; Callejon, Castrovilli; Vlahovic.

⚡Hot: Petagna cerca continuità. Bene anche il gigante Vlahovic

⛔Not: Martinez Quarta non ci convince ancora al massimo

⚽Sorpresa: Occhio al bonus per Mario Rui

Crotone-Benevento domenica ore 15:00

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Rispoli, Eduardo Henrique, Zanellato, Vulic, P. Pereira; Messias, Simy.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Barba, Foulon; Ionita, Hetemaj, Dabo; R. Insigne, Sau; Lapadula.

⚡Hot: Messias è ormai una certezza! Insigne e Glik si possono mettere

⛔Not: Magallan ci convince poco

⚽Sorpresa: Simy è tempo di tornare decisivo!

Sassuolo-Parma domenica ore 15:00

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; M. Lopez, Locatelli; Traoré, Defrel, Boga; Caputo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Bruno Alves, Balogh, Giu. Pezzella; Cyprien, Brugman, Kurtic; Kucka, Conrelius, Gervinho.

⚡Hot: Boga sta venendo fuori! Caputo da rilanciare così come Gervinho

⛔Not: Bruno Alves può soffrire la velocità e l’astuzia degli attaccanti neroverdi

⚽Sorpresa: Kucka torna, così come i bonus dal dischetto?

Atalanta-Genoa domenica ore 18:00

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata.

GENOA (3-5-2): Perin; Bani, Radovanovic, Masiello; Zappacosta, Behrami, Badelj, Zajc, Criscito; Destro, Shomurodov.

⚡Hot: Ilicic non si ferma più! Sì a Gosens e Destro!

⛔Not: Radovanovic è a rischio malus e voto basso

⚽Sorpresa: Crediamo nel classico gol dell’ex di Romero

Inter-Juventus domenica ore 20:45

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta; Kulusevski, Rabiot, Bentancur, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.

⚡Hot: Morata-Lautaro più di Ronaldo-Lukaku! Hakimi e Kulusevski promossi!

⛔Not: Handanovic non offre garanzie

⚽Sorpresa: Vidal è pronto alla partita della vita

Cagliari-Milan lunedì ore 20:45

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Pisacane, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Nainggolan; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Ibrahimovic.

⚡Hot: Cragno vs Donnarumma sfida con voti alti! Theo, Ibra e Joao per i bonus!

⛔Not: Pisacane schierato da terzino può andare in crisi

⚽Sorpresa: Godin sa come far male da azione di corner

Giorgio Trobbiani/Martin Sartorio