Il Milan acoglie Mandzukic, arrivato in clinica per le visite mediche; ultime e dettagli

Atterrato ieri a Milano, Mandzukic è pronto per la sua nuova avventura rossonera. Stamane, come raccolto dagli inviati di Calciomercato.it, alle 8:50 circa l’attaccante croato è arrivato alla clinica ‘La Madonnina’ per sostenere le visite mediche propedeutiche alla firma. I controlli dureranno circa 2 o 3 ore e successivamente il croato si dirigerà alla Casa di Cura Ambrosiana per completare l’iter dell’idoneità.

Milan, colpo Mandzukic: domani la firma

Mandzukic siglerà un contratto di sei mesi più opzione per un ulteriore anno. L’ingaggio si aggirerà sui 2 milioni di euro. La firma, però, non arriverà oggi ma domani, considerata l’assenza in città della dirigenza rossonera, presente invece a Cagliari per la gara di stasera.