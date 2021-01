Il Milan ha messo gli occhi in casa Barcellona per un possibile doppio colpo in difesa. Sui taccuini del club rossonero sarebbero finiti Samuel Umtiti, difensore centrale francese, e Junior Firpo, terzino sinistro ex Real Betis

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan di Stefano Pioli avrebbe messo gli occhi su due esuberi del Barcellona di Ronald Koeman. Il primo è Samuel Umtiti, difensore centrale francese campione del mondo nel 2018. Il giocatore transalpino è un alternativa al centro, ma il suo alto ingaggio, circa sei milioni di euro, potrebbe ostacolare la trattativa.

Discorso differente per il secondo profilo nei radar. Stiamo parlando di Junior Firpo. Il terzino sinistro sarebbe il vice Theo Hernandez perfetto. Il Milan è infatti a caccia di un sostituto del francese in grado di non far sentire troppo la sua assenza.