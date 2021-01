Il calciomercato dell’Inter sta attraversando diverse difficoltà. Attenzione, però, a un profilo che piace molto alla società nerazzurra e potrebbe presto arrivare a Milano

L’Inter si sta muovendo con diverse difficoltà sul mercato, tra evidenti ristrettezze economiche e i possibili stravolgimenti societari all’orizzonte. I nerazzurri, però, continuano a lavorare a un grande colpo in entrata che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi o addirittura essere anticipato a gennaio. Stiamo parlando di Rodrigo de Paul. Il centrocampista argentino piace da tempo ai nerazzurri e sembra ideale per il gioco di Antonio Conte. Di seguito gli ultimi aggiornamenti sul suo futuro.

Calciomercato Inter, si avvicina il colpo di de Paul: le ultima novità

Secondo quanto riporta oggi ‘Tuttosport’, sarebbe ormai in fase avanzata la trattativa per portare l’argentino a Milano. L’Udinese potrebbe accettare un prestito di 18 mesi, pronto a trasformarsi in obbligo a determinate condizioni. Nonostante le recenti smentite da parte di Marino per un addio del calciatore, sembra dunque prendere piede l’affare con i nerazzurri, che lo corteggiano da mesi.

Il quotidiano sottolinea come il colpo, a meno di cataclismi, si farà in estate. C’è anche una flebile possibilità che possa essere anticipato a gennaio, in caso di addio di Christian Eriksen. Per il danese resta in piedi la pista che lo riporterebbe al Tottenham, come vi abbiamo riportato nelle ultime ore.