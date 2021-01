Calciomercato Inter, il Tottenham ci ripensa: intreccio Eriksen

L’Inter potrebbe presto cedere Christian Eriksen in prestito: per il danese il ritorno al Tottenham è una possibilità

Il futuro di Christian Eriksen sembra essere lontano dall’Inter. Il trequartista danese è arrivato a Milano nel gennaio dello scorso anno, ma non si è mai imposto nelle gerarchie di Antonio Conte. L’allenatore nerazzurro preferisce utilizzare un centrocampo a cinque, con la coppia Lukaku-Lautaro in attacco e per Eriksen c’è poco spazio. Contro la Fiorentina è stato provato da regista davanti alla difesa, ma le cose non sono andate per il meglio.

Inter, la situazione Tottenham-Eriksen

Per Eriksen ogni minuto passato in panchina è una sconfitta verso il giocatore che è stato al Tottenham. Con la maglia degli Spurs si è affermato come uno dei migliori trequartisti in Europa e vorrebbe tornare ad esserlo. L’Inter ha aperto alla partenza in prestito, una soluzione che potrebbe dare al giocatore quei minuti decisivi per ritornare a esprimersi sui massimi livelli.

La partenza in prestito potrebbe essere ben accolta dal Tottenham, ma ci sono alcuni aspetti da valutare. Uno di questi è l’ingaggio di Eriksen -di circa 7,5 milioni di euro a stagione- e, almeno per ora, gli Spurs hanno tanta abbondanza in avanti con Bale e Dele Alli. Gli agenti del giocatore vorrebbero riportarlo lì dove ha fatto tanto bene. Insomma, l’operazione è difficile da mandare in porto, ma con gli incastri giusti Eriksen potrebbe tornare al Tottenham.