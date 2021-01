Beppe Marotta ha parlato prima del fischio finale di Inter-Juventus, dando indicazioni importanti sul mercato: “Non faremo investimenti”

A pochi istanti dal fischio d’inizio del Derby d’Italia, l’ad nerazzurro ha parlato delle prospettive future del club meneghino e della linea dettata dalla proprietà per il mercato. Interventuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, infatti, Marotta ha sottolieneato l’importanza storica del match fra Juventus e Inter. Inoltre, l’ex dirigente bianconero ha parlato anche della situazione relativa ad Eriksen e della squadra di Antonio Conte.

CESSIONE DEL CLUB- “Io posso parlare dell’Inter, che è una delle squadre più importanti al mondo. Questo lo dice la sua storia ed i trofei che abbiamo a disposizione, anche se siamo in una fase di transizione. Posso tranquillizzare tutti che l’Inter andrà avanti con assoluta calma e serenità, come management assicuro che i giocatori lavoreranno in assoluta serenità”

JUVENTUS- “Questa è una partita importante, di prestigio, non a caso è chiamato il Derby d’Italia. Noi come dirigenti siamo stati vicini alla squadra in settimana, abbiamo visto come è stata preparata la gara e sono certo che sarà una bella partita. Io credo che questo sia ancora una partita interlocutoria per quello che sarà il campionato, ci sono ancora tanti punti a disposizione e spesso si cade su quei campi dove alla vigilia si viene dati come favoriti”

MERCATO- “Noi abbiamo recepito delle indicazioni e delle linee guida da parte della proprietà, cioè che non si possono fare investimenti. Questo è un gruppo che va rispettato per i risultati che stanno facendo e c’è la possibilità che si possa rimanere così. Per quanto riguarda Eriksen, Piero Ausilio sta lavorando”