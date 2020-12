Nuno Mendes, difensore dello Sporting, è finito nel mirino di diversi top club europei: Inter, Milan e Juventus alla finestra

Un occhio al presente e uno al futuro. È questo l’orientamento di quasi tutte i top club europei, sempre attenti ai talenti in grado di garantire, da subito e per diversi anni a venire, prestazioni importanti. È questo il caso di Nuno Mendes, 18enne terzino sinistro dello Sporting Clube de Portugal, che sta accendendo la fantasia di diverse società di altissimo livello. Negli ultimi giorni, si è parlato con insistenza di un possibile approdo all’Inter con l’amministratore delegato Beppe Marotta pronto ad effettuare un blitz per battere la folta concorrenza ed accaparrarsi il talento portoghese. Nei mesi scorsi, invece, vi abbiamo anticipato anche l’interesse del Milan per il calciatore, seguito dall’agenzia Positionumber di Miguel Pinho, con la Juventus che segue la situazione sullo sfondo. Ma non sarà facile portarlo in Serie A.

Inter, Milan e Juventus su Nuno Mendes: Real Madrid in vantaggio

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, allo stato attuale Inter, Milan e Juventus non hanno la possibilità di soddisfare le richieste dello Sporting per Nuno Mendes. Il club lusitano non ha intenzione di trattare e, chi vorrà accaparrarsi il talentuoso mancino classe 2002, dovrà sborsare 45 milioni di euro, l’ammontare della clausola rescissoria fissata nel contratto che lo lega al club di Lisbona fino al 30 giugno 2025. Sono i club esteri, al momento, quelli in vantaggio per il calciatore: Manchester United, Liverpool e, soprattutto, Real Madrid.

I castigliani dovranno fare i conti con il probabile addio di Marcelo alla fine della stagione in corso e, vista la nuova politica di svecchiamento della rosa, sono pronti a fiondarsi su Nuno Mendes. Un’operazione, comunque, per giugno, visto che nella sessione di mercato di gennaio lo Sporting non appare intenzionato a lasciarlo partire. Nel frattempo, Inter, Juventus e Milan continueranno a monitorare la situazione, anche se, a queste condizioni, appare difficile ipotizzare un arrivo del calciatore in Italia.