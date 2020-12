Calciomercato Juventus, tutti pazzi per Nuno Mendes

Nuno Mendes è nel mirino di tutti i grandi club. Anche il Real Madrid sarebbe sulle tracce del giovane calciatore che piace a Juventus e Milan

Tutti pazzi per Nuno Mendes. Il difensore, capace di giocare sia al centro che sulla sinistra, è finito nel mirino dei grandi club. Vi abbiamo raccontato dell’interesse da parte del Milan ma i rossoneri non sono l’unica squadra sulle tracce del classe 2002 dello Sporting. Il portoghese piace parecchio anche a Juventus e Inter ma vederselo in Italia non sarà per nulla facile.

Il prezzo fatto dal club di Lisbona non è certo basso ma rischia di salire ancora: per strapparlo allo Sporting, oggi, servirebbero, infatti, almeno 45 milioni di euro. Mendes stuzzica la fantasia di Liverpool, Arsenal e Manchester United ma stando a quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’ anche il Real Madrid ci starebbe pensando.

I blancos sono alla ricerca di un calciatore che possa sostituire Marcelo e Mendes sembra essere l’idea giusta.