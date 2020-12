Novità importanti in ottica calciomercato Inter. Marotta vuole fare un regalo a Conte: Milan e Juventus sono avvisate

Ringiovanire e rinforzare la rosa, possibilmente abbassando anche il monte ingaggi. La prematura eliminazione dalla Champions League costringe l’Inter ha rivedere i suoi piani per quel che concerne la campagna acquisti di gennaio. Ma non per questo il gruppo Suning rimarrà immobile: la priorità resta quella di sfoltire la rosa a disposizione di Conte, divenuta troppo ampia per due sole competizioni. Diversi gli esuberi tra i nerazzurri: da Vecino a Nainggolan passando per Pinamonti fino ad arrivare a Perisic. Il croato, in particolare, non riesce ad esprimersi al meglio nel 3-5-2 del tecnico salentino e spera di essere ceduto per rilanciarsi nel ruolo di ala.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo a sorpresa: Marotta pesca in Cina!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, addio Inter: affare da 120 milioni di euro

Calciomercato Inter, dal Portogallo: sorpasso su Juve e Milan per Mendes

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Quello della corsia mancina resta un problema da risolvere per l’Inter, considerati anche i conti alti e bassi di Young. A tal proposito l’amministratore delegato Beppe Marotta, secondo il quotidiano lusitano ‘O Jogo’, avrebbe pronto un blitz per battere la concorrenza sul tempo e aggiudicarsi Nuno Mendes. Si tratta di un esterno sinistro portoghese di appena 18 anni finito già nel mirino di tanti top club europei come Manchester United, Liverpool, Real Madrid e Juventus, sul quale in Italia aveva messo gli occhi per primo il Milan. Lo Sporting CP non vuole fare sconti sulla clausola rescissoria da 45 milioni di euro: un forte ostacolo per i nerazzurri che proveranno a dilazionare il pagamento con un prestito oneroso di 18 mesi e un obbligo di riscatto.