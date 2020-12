Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul vice Lukaku. A sorpresa spunta il nome di un centravanti italiano da tempo in Cina

Conte non demorde continuando a chiedere un vice Lukaku. L’Inter potrebbe ‘accontentarlo’ nell’imminente calciomercato di gennaio. Complicate le piste Milik e Giroud, quest’ultimo in cima alle preferenze del tecnico e gradito alla Juventus come del resto il polacco, occhio quindi a nomi a sorpresa come quelli di Inglese, Lasagna e Zaza. Stamane ‘La Gazzetta dello Sport’ ne ha fatto invece uno a dir poco clamoroso: Graziano Pellé. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Il 35enne è il calciatore italiano più pagato (dallo Shandong 15 milioni a stagione), ma ancora per poco. Già perché la Repubblica Popolare cinese ha imposto ai club calcistici un tetto salariale per i calciatori di 3 milioni di euro lordi, circa 1,75 milioni netti. Per questo motivo Pellè, ma pure Eder fresco vincitore del campionato con lo Jiangsu di Suning, hanno in pratica già la valigia pronta. Fuga dalla Cina, magari per far ritorno in Italia. Pellè, profilo ‘valido’ anche per la Fiorentina, può essere appunto una pista per l’Inter, con Conte che già conosce il classe ’85 per averlo avuto in Nazionale. Al momento, ovviamente, si tratta solo di una suggestione.