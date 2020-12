Perisic è uno di quelli che potrebbe lasciare l’Inter nel prossimo calciomercato di gennaio. Spunta la pista Atletico e l’idea scambio con un centrocampista

Autore di una pessima prestazione domenica a Cagliari, tanto che Conte lo ha tolto all’intervallo, Ivan Perisic è uno dei cinque che potrebbe/dovrebbe lasciare l’Inter nell’ormai imminente calciomercato di gennaio. Gli altri quattro sono Nainggolan, Eriksen (che Marotta prova a piazzare alla Roma in cambio di Lorenzo Pellegrini), Vecino e Pinamonti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Calciomercato Inter, Perisic all’Atletico: scambio col centrocampista

Il tecnico interista preferirebbe avere un laterale di ruolo da affiancare a un fin qui deludente Young. Piacciono sempre i ‘Blues’ Emerson Palmieri, nel mirino della Juventus al pari di Giroud e Marcos Alonso, quest’ultimo del tutto fuori dai piani di Lampard. Va detto comunque che trovare sistemazione a Perisic non è affatto semplice, considerati età (farà 32 anni a febbraio) e ingaggio da circa 5,5 milioni netti fino al 2022. E che il croato intende restare al top. In soccorso all’Inter, tuttavia, starebbe per arrivare Diego Simeone.

Secondo ‘El Gol Digital’ il tecnico argentino ha messo nel mirino il 14 nerazzurro in vista proprio della finestra invernale. Perisic andrebbe a fare concorrenza a Carrasco, che ha perso lo smalto dei tempi migliori. L’Inter potrebbe farsi bastare sui 10-12 milioni, ma esiste la possibilità di uno scambio. Magari con il centrocampista messicano, per caratteristiche (giocatore muscolare, tignoso e bravo a inserirsi) congeniali a Conte, Hector Herrera, la cui valutazione è pressoché identica a quella dell’ex Bayern.