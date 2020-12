Come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, l’Inter non molla Lorenzo Pellegrini e prova a sfruttare anche la carta Eriksen

A meno di sorprese Eriksen tornerà in panchina già domani sera nel big match contro il Napoli di scena al ‘Meazza’ e valevole per la dodicesima giornata di Serie A. Rilanciato titolare domenica col Cagliari e ‘ribocciato’ da Conte a inizio secondo tempo, il danese dovrebbe essere scalzato dal fidato uomo del tecnico nerazzurro, quel Roberto Gagliardini che, nonostante gli evidenti limiti, resta elemento prezioso per l’equilibrio della squadra oggi meno precario di qualche settimana fa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Out ancora Vidal, l’ex Tottenham rischia di retrocedere comunque a quinta scelta per il centrocampo visto che è in rampa di lancio Stefano Sensi, subentratogli alla ‘Sardegna Arena’ e rivelatosi importante ai fini della vittoriosa rimonta.

Calciomercato Inter, idea Pellegrini-Eriksen: i dettagli

Dal campo al calciomercato, dove Eriksen è senz’altro più protagonista. Naturalmente il tema è la sua cessione a gennaio, inevitabile o che perlomeno si auspica Conte. Fin qui si è parlato soprattutto di un suo ritorno in Premier, con Arsenal e Manchester United in testa, oppure in Francia al Paris Saint-Germain, destinazione al momento più plausibile. L’Inter vuole disfarsene a titolo definitivo, magari attraverso uno scambio che consentirebbe di realizzare una plusvalenza – a bilancio ‘pesa’ più o meno quanto è stato pagato un anno fa, circa 27 milioni commissioni comprese – e di mettere le mani su un calciatore più funzionale, per dirla in ‘covercianese’ o alla Conte stesso, alla squadra.

A tal proposito, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, si registra un tentativo con la Roma di uno scambio tra Eriksen e Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso è un vecchio pallino di Beppe Marotta che in passato – ai tempi della Juventus che comunque continua a seguirlo – aveva già provato l’affondo, respinto dai capitolini.

Un’idea che si scontra con la volontà di Roma e Pellegrini di proseguire insieme, come testimoniano le ultime dichiarazioni dell’Ad giallorosso Fienga. L’Inter punta però sulla necessità da parte del club capitolino di attendere l’insediamento di Tiago Pinto prima di discutere il rinnovo (Pellegrini è in scadenza nel 2022 ed ha una clausola da 30 milioni di euro). Su questo fa affidamento Marotta per provare a rendere concreta l’idea di un’operazione Pellegrini-Eriksen: uno scenario difficile ma che va tenuto sotto osservazione per gennaio.