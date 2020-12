Il Real Madrid resta in agguato per Milinkovic-Savic, che piace anche a Juventus e Inter. Non sarà però facile convincere la Lazio e il patron Lotito

Il Real Madrid cerca un rinforzo di spessore per il reparto di centrocampo. Florentino Perez e Zidane vogliono svecchiare la mediana, con Camavinga che resta centrale nei desideri del club campione di Spagna. Il baby del Rennes sarebbe preferito al connazionale Pogba che è in uscita dal Manchester United, anche se la concorrenza delle big europee si preannuncia agguerrita.

Calciomercato, il Real Madrid non desiste: Milinkovic nei piani di Zidane

Così il Real – scrive la testata ‘Don Balon’ – potrebbe virare su altri fronti e un profilo assai gradito (anche più di Pogba) rimane certamente Sergej Milinkovic Savic, da tempi non sospetti nei radar della dirigenza spagnola. Florentino Perez aveva pianificato un possibile assalto al talento della Lazio già nelle scorse finestre di mercato, senza però persuadere Lotito con il patron biancoceleste che non si schiodava dalla valutazione di 120 milioni di euro per il suo gioiello. Il Real Madrid sarebbe però pronto a riprovarci, con la crisi economica provocata dalla pandemia mondiale che potrebbe far scendere leggermente il prezzo del serbo, anche se la cifra resterebbe comunque onerosa per le casse dei ‘Blancos’.

Il Real è comunque in agguato per Milinkovic e pronto a sfruttare ogni possibile opportunità per fiondarsi sul centrocampista laziale, che in Italia rimane sempre in orbita Juventus e Inter.