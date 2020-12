Calciomercato Juventus e Inter, il colpaccio dal Real Madrid a gennaio è possibile: ipotesi prestito dai ‘Blancos’

La sfida scudetto sta per entrare nel vivo, il Milan capolista ha lanciato un segnale ma le altre non staranno certo a guardare. Inter e Juventus a caccia della rimonta e che si preparano a sfidarsi anche sul mercato, a gennaio, con un nome gradito a entrambe e che ritorna caldissimo in queste ore.

Dalla Spagna infatti arrivano nuove indiscrezioni sul futuro di Marcelo. Il laterale brasiliano è ormai definitivamente fuori dai piani del Real Madrid. La società gli avrebbe comunicato di doversi trovare una nuova sistemazione e, secondo ‘Todo Fichajes’, sarebbe arrivata anche un’apertura ad una cessione nel mese di gennaio, con la formula del prestito e del successivo riscatto. Dunque, la Juventus può tornare alla carica per accontentare Cristiano Ronaldo, che da tempo chiede di ritrovare il laterale mancino, compagno di tante avventure. Anche Conte però farebbe carte false per averlo all’Inter. Operazione che potrebbe concretizzarsi per un importo complessivo compreso tra i 10 e i 12 milioni di euro.