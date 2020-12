La notizia dell’addio del Papu Gomez all’Atalanta ha scatenato gli interessi di calciomercato da parte delle big di Serie A, ma non solo

Il Papu Gomez agita il calciomercato di gennaio. Il numero 10 dell’Atalanta è uscito allo scoperto sui social, facendo capire che il suo futuro sarà immediatamente lontano da Bergamo. Il suo addio avverrà già a gennaio in seguito alla rottura con Gasperini e le squadre interessate all’argentino non si sono fatte attendere. Sul capitano della Dea, ormai quasi ex, sono in tanti ad avere messo gli occhi. L’occasione è di quelle ghiotte e imperdibili, Gomez va per i 33 anni ma è perfettamente integro, ha esperienza internazionale, nazionale argentino, è un leader e un fuoriclasse.

Calciomercato, tutti pazzi per Gomez: dall’Inter al Milan e PSG. Super offerta araba

Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, nelle ultime ore è andato in scena il summit con l’agente per capire la strategia delle prossime settimane. Dopo aver rifiutato diversi club in questi anni per amore dell’Atalanta, Gomez vorrebbe chiedere ai Percassi la lista gratuita, ma l’ipotesi è piuttosto complicata. Inter, Milan e Roma ci stanno già facendo un pensierino, oltre al PSG dove c’è Di Maria che spinge per il suo arrivo mentre l’agente Beppe Riso ha glissato ieri sul Napoli. Niente di concreto ancora, prima ci dovranno capire i costi dell’operazione.

Un altro vertice tra il giocatore e il suo procuratore può arrivare nel weekend, in attesa anche della decisione di Gasperini per la convocazione in vista della Juventus. Secondo ‘Il Messaggero’, inoltre, per il Papu si è rifatto sotto anche l’Al-Nassr con un’offerta faraonica da 8 milioni di euro per 3 anni. Per il club arabo Gomez è un vecchio pallino, anche la Cina si è mossa per il 10 della Dea.