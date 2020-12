Calciomercato Inter, scambio per Eriksen | Ma Conte non è convinto

Calciomercato Inter, Eriksen destinato all’addio con la giusta formula: rispunta uno scambio, c’è da convincere Conte

Anche contro il Cagliari, Eriksen non è riuscito a riscattare il suo percorso all’Inter. Prestazione nel complesso nemmeno così negativa, ma uscito lui, i nerazzurri hanno ribaltato la gara. Tutto rema contro il danese, ormai destinato a lasciare la squadra a gennaio. Servirà trovare la giusta formula, una cessione cash avverrà solo a determinate condizioni.

Il suo nome potrebbe entrare in uno scambio. E si riparla con il Psg di Leandro Paredes. Ma secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, l’affare non è semplice. Lo scambio non convincerebbe Conte, che invece dell’argentino chiederebbe un centrocampista dalle caratteristiche diverse, soprattutto fisiche. Anche i francesi, comunque, avrebbero riserve sull’operazione. Eriksen sarebbe un giocatore piuttosto offensivo, andando a coprire una zona di campo dove gli elementi in rosa non mancano di certo.