Calciomercato Atalanta, Gomez attacca Gasperini | Ecco dove può andare

Alejandro Gomez al centro delle polemiche dopo i recenti episodi che coinvolgono il trequartista e Gian Piero Gasperini. L’argentino si sfoga: ecco dove può andare

Alejandro Gomez non ci sta. Il centrocampista argentino torna a parlare e per farlo si rivolge direttamente ai suoi tifosi. Negli ultimi giorni, si parla con insistenza sempre maggiore del litigio che avrebbe coinvolto l’argentino, Josip Ilicic e soprattutto l’allenatore Gian Piero Gasperini. La posizione centrale dell’argentino al centro del progetto Atalanta sembra ora in forte discussione. Di seguito tutte le ultime novità sulla vicenda.

Calciomercato Atalanta, il duro sfogo di Gomez

Papu Gomez non ci sta e torna a parlare della situazione che lo vede protagonista attraverso il suo profilo Instagram: “Cari tifosi atalantini, vi scrivo qui perché non ho nessun modo di difendervi e di parlare con voi. Solo volevo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità su tutto. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano”. Come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, il rapporto con Gasperini è ora ai minimi storici e la cessione è sempre più vicina. Milan e Inter possono essere opzioni credibili per il futuro del trequartista.