Inter, sempre più ai ferri corti il rapporto tra Eriksen e Conte: il danese è entrato nel recupero contro il Bologna. Le reazioni dei tifosi

Un rapporto che sembra ormai logoro, al di là delle parole pronunciate da Antonio Conte al termine di Bologna-Inter. Il futuro di Christian Eriksen sembra infatti ormai essere sempre più lontano dalla Milano nerazzurra. Il danese, legato all’Inter da un contratto fino al 2024, ha disputato solo 310 minuti stagionali. Pochissimo considerando la sua caratura e il fatto che non ha avuto infortuni o problemi fisici.

La decisione di far entrare il classe 1992 soltanto nel recupero del match contro il Bologna, è stata aspramente criticata dai tifosi, che già ieri sera si sono sfogati contro il tecnico e anche oggi sui social non hanno risparmiato critiche ad Antonio Conte. Ecco alcuni tweet:

L’atteggiamento arrogante di Conte nei confronti di #Eriksen è anche un danno economico: per la svalutazione del giocatore e per l’ingaggio consistente (7,5 netti/stagione) pagato a vuoto. Ci siamo tenuti Il parrucco per non pagargli la buonuscita e poi permettiamo questo? Mah — Saverio Voltarelli (@xavolt65) December 6, 2020

Non riesco a godermi questa vittoria, non mi capacito di quello che sta succedendo in casa nostra. Nel silenzio di tutta la Società. #InterBologna #Eriksen — Giovanni Pozzati (@PozzatiGiovanni) December 6, 2020

L'entrata di Eriksen al 91° certifica ancora una volta: 1) le nulle capacità umane e il sadismo di Conte. 2) La grande forza interiore di Eriksen, un vero signore che sopporta in silenzio. #Inter #Eriksen #conte #iostoconeriksen pic.twitter.com/3CQKp7ByVN — Giovanni Gallo (@giovannigallog) December 6, 2020

Non si trattano così gli uomini. Solidarietà a #Eriksen un grande uomo. Maltrattato da un mezzo uomo. #Inter — andrea cataldo (@CataldoAndrea) December 6, 2020

#Eriksen un vero signore, un vero professionista ,un signore ad accettare questa mancanza di rispetto e

Conte non perde occasione per denigrarlo pic.twitter.com/NQSRWxOnaN — Boboj29 (@Boboj29) December 6, 2020

Calciomercato Inter, scritto il futuro di Eriksen

Le critiche di molti tifosi nerazzurri riguardano quindi soprattutto il comportamento di Conte, ritenuto irrispettoso nei confronti del giocatore danese. Ma anche la società stessa, che ancora non si è espressa in merito a questa situazione. Anche Fabio Ravezzani, direttore di ‘Telelombardia’ ha puntato il dito contro l’atteggiamento dell’ex ct della nazionale più che sulla scelta tecnica.

Conte ha tutte le ragioni del mondo a tener fuori Eriksen, quello che urta sono i modi da bullo. Un’inutile esibizione di arroganza stile marchese del Grillo: perché io so’ io e tu non sei un… Il tifoso ama identificarsi anche nell’allenatore vincente. Ma così è difficile. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) December 6, 2020

Di certo però sembra che l’addio di Eriksen a gennaio sia ormai scritto. Fuori dai piani di Conte, il danese spingerà con tutta probabilità per trovare un’altra sistemazione. Le ipotesi più probabili sono un ritorno in Inghilterra, con l’Arsenal che è particolarmente interessato o la pista Paris Saint-Germain, come sottolineato da Sabatino Durante, intervenuto in eslcusiva a CMIT TV.

