Pochi secondi per Eriksen concessi da Antonio Conte in Inter-Bologna Una scelta del mister che ha fatto arrabbiare i tifosi sui social

Antonio Conte è finito nel mirino dei tifosi dell’Inter. La sua squadra ha battuto, giocando bene, con un netto 3-1, il Bologna ma ai sostenitori del club milanese non è per nulla piaciuto il trattamento riservato ad Eriksen.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

Il danese è stato mandato in campo a soli due minuti dalla fine. Un cambio che ha fatto arrabbiare e non poco: “è stato umiliato”, hanno scritto in tantissimi sui social.

Ecco alcuni tweet:

Stiamo logorando mentalmente un campione come #Eriksen. Altra mal-gestione di Antonio #Conte che non capisce il danno d'immagine al danese e alla società stessa. #FCIM #InterBologna — Bandiera Inter (@BandieraInter) December 5, 2020

Conte è liberissimo di non far giocare eriksen, se non ritiene che faccia al caso suo. Quello che non può fare è umiliare e mortificare un campione, che ha lasciato il tottenham per andare a giocare da lui. Conte, ti devi vergognare. #InterBologna — Francesco Mazzotta (@Frankmazzo90) December 5, 2020

Bene la vittoria, bene hakimi e Lukaku e la squadra oggi ha giocato in maniera più intelligente. Inserire eriksen al 90 mossa inutile — Interista (@interforever88) December 5, 2020

La gioia per la vittoria è appannata dal trattamento riservato ad #Eriksen.

Se è fuori dal progetto non deve essere per forza umiliato così.#Conte piccolo uomo.#InterBologna — Testa Alta 🇩🇰🇧🇪 (@AltaSempre) December 5, 2020

Fossi #Eriksen comunque, la prossima volta mi rifiuterei di entrare e mi farei mettere fuori rosa fino a gennaio… #InterBologna #Inter — Raffaele Campo (@CampoRaffaele) December 5, 2020

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

PAGELLE E TABELLINO INTER-BOLOGNA 3-1: Hakimi inarrestabile, Danilo disastroso

Inter-Bologna, Conte: “Hakimi è con l’allenatore giusto. Ecco il mio rapporto con Eriksen”