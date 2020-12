Inter-Bologna, Hakimi: “Questione di tempo. La gente parla tanto”

Le dichiarazioni di Hakimi al termine di Inter-Bologna dopo la doppietta con cui ha piegato i rossoblu

Achraf Hakimi è certamente il protagonista della serata di San Siro. Il terzino ex Borussia Dortmund ha spazzato via le critiche con una doppietta d’autore in Inter-Bologna e al termine del match si è sfogato: “La gente parla molto – afferma a DAZN – dicevano che ero diverso rispetto a prima. Voglio dire a tutti che ero Hakimi prima, lo sono anche adesso. Sto lavorando per adattarmi a questo calcio. Sto lavorando con Conte per perfezionarmi, mi parla tantissimo; è solo questione di tempo. Di sicuro se ho molto campo davanti posso far bene in velocità, posso aiutare così la squadra. L’italiano? E’ simile allo spagnolo e sto cercando di impararlo presto”.

