Le ultime di calciomercato Juventus si concentrano su Fabio Paratici, che per il ‘caso’ Suarez ha ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Perugia

E’ inutile girarci intorno, il ‘caso’ Suarez rischia seriamente di chiudere una volta per tutte il rapporto tra Fabio Paratici e la Juventus. Il club bianconero si è schierato ovviamente dalla parte del suo CFO, che dalla Procura di Perugia ha ricevuto un avviso di garanzia, ma nelle segrete stanze è molto probabile si stiano facendo valutazioni diverse.

Calciomercato Juventus, più estero che Italia per Paratici

Il reato ipotizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia è quello di dichiarazioni false o reticenti al pubblico ministero, un reato – che se accertato – è puniti con la reclusione fino a quattro anni. Vedremo come finirà la faccenda, la Juventus potrebbe comunque cogliere la palla al balzo e non rinnovargli il contratto in scadenza nel 2021. In sostanza liquidarlo, cosa peraltro già ipotizzata qualche mese fa.

Il futuro del 48enne potrebbe essere più all’estero che in Italia, visto che per il momento la pista che conduce(va) alla Roma non è più ‘calda’ come fine estate scorsa. Occhio al Manchester United, al quale Paratici è stato accostato più volte e che di fatto è ancora senza un vero e proprio direttore sportivo.

