A CMIT TV si analizza la situazione spinosa di Paulo Dybala alla Juventus: l’argentino è ormai un caso e i bianconeri potrebbero doversi accontentare

La situazione di Paulo Dybala alla Juventus è sempre più intricata. Il rinnovo di contratto sembra ancora in alto mare, in campo trova poco spazio e la convivenza con Ronaldo non è mai stata delle migliori. Con Pirlo in particolar modo e ora anche con Alvaro Morata, che è diventato un calciatore irrinunciabile. A CMIT TV, la tv ufficiale di Calciomercato.it, abbiamo analizzato il momento della Joya e soprattutto il futuro, con la Juventus che ormai potrebbe essere costretta ad accettare una cifra molto inferiore rispetto allo scorso anno.

