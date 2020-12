Il Milan proverà a prendere un nuovo difensore nel prossimo calciomercato di gennaio. Kabak e Simakan i nomi in cima alla lista, ma occhio a un giocatore del Valencia

Il Milan ha provato in estate e proverà nel calciomercato di gennaio, a maggior ragione con l’infortunio di Kjaer il prosieguo in Europa League, a regalare un nuovo difensore a Stefano Pioli. I nomi in cima alla lista di Maldini e Massara sono due: in primis il turco Kabak dello Schalke 04, trattato a lungo senza successo sia nel gennaio di un anno fa che ad agosto scorso, e Simakan dello Strasburgo. Parliamo di due classe 2000 dalle grandi potenzialità, ma proprio per questo corteggiati anche da altri grandi club, vedi il Liverpool per Kabak. Ecco perché il club rossonero potrebbe essere ‘costretto’ a spostare il mirino altrove.

Calciomercato Milan, Diakhaby-Castillejo col Valencia: i dettagli

Un altro nome che può prendere in considerazione il Milan è quello di Mouctar Diakhaby, 23enne francese qualche anno fa nel mirino dei cugini dell’Inter e attualmente in forza al Valencia. Adesso out per un problema alla coscia, il classe ’96 ex Lione è elemento di buonissimo livello ed esperienza a livello internazionale. Il suo arrivo a Milano potrebbe avvenire anche senza alcun esborso economico, per la precisione attraverso uno scambio alla pari con un calciatore che, stando a indiscrezioni provenienti dalla Spagna, è finito nel mirino dei ‘Pipistrelli’: vale a dire Samu Castillejo. L’esterno nativo di Malaga è ormai una riserva della formazione di Pioli e ha una valutazione simile a quella di Diakhaby, circa 15 milioni di euro, che è poi il budget a disposizione per il Milan. Con il transalpino, il 25enne condivide pure la stessa data di scadenza del contratto, giugno 2023. L’affare, insomma, lo farebbero entrambi i club.

