Kjaer ko per infortunio dopo pochi minuti nel match tra Milan e Celtic. La sua presenza contro la Sampdoria in campionato è in forte dubbio

Tegola per il Milan nel match di Europa League contro il Celtic. La squadra allenata da Pioli è passata subito in svantaggio e già al 10′ è stata costretta a rinunciare per infortunio a Simon Kjaer.

Milan, infortunio Kjaer contro il Celtic

Il difensore danese si è dovuto arrendere dopo pochi minuti, lasciando il campo per un problema muscolare alla coscia destra stando alle prime diagnosi che arrivano da San Siro. Kjaer è stato sostituito da Romagnoli e la sua presenza per il match di campionato domenica sera in casa della Sampdoria è in forte dubbio.

