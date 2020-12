Andrea Pirlo potrebbe non essere l’allenatore della Juventus della prossima stagione. Tecnico sotto esame, possibile successore dalla Spagna. Il nome è quello di Zidane

Giorni fa è stato scritto che la luna di miele tra Pirlo e la Juventus è già finita. Difficile non credere a questa ‘versione’, arrivata evidentemente da fonti interne ai bianconeri, che peraltro non fa altro che confermare sensazioni generali supportate da ciò che si vede in campo. Riassumendo: il tecnico bresciano non sta convincendo, c’è chi dice pure sul piano comunicativo, e per molti è sotto esame. Sotto esame pure dello stesso Andrea Agnelli, che lo ha scelto in prima persona andando contro il parere dei suoi dirigenti, non più inattaccabili dopo gli ultimi deludenti mercati e la decisione di prendere Sarri.

Calciomercato, Juventus che verrà: Zidane e triplo colpo ‘targato’ Europa League

In sostanza questa rischia di essere la prima e l’ultima stagione di Pirlo sulla panchina della Juve. Chi al suo posto? Il presidente Agnelli potrebbe cadere alla ‘tentazione’ Zidane, un suo vecchio pallino che ha i mesi se non i giorni contati al Real Madrid. ‘Zizou’ libero un’occasione da non lasciarsi scappare per il numero uno juventino, che con il francese – legatissimo a Cristiano Ronaldo – darebbe forse davvero vita all’inizio di un nuovo ciclo.

Zidane potrebbe subito chiedere l’acquisto di Fabian Ruiz dal Napoli, giocatore che avrebbe voluto già a Madrid. Si tratterebbe di un obiettivo complicato, De Laurentiis parte da una valutazione di 70-80 milioni di euro, però non così impossibile. Un altro profilo in agenda, stavolta di Paratici, è quello di Ibanez della Roma, il profilo ideale per iniziare l’opera di ringiovanimento del reparto arretrato. Costo del cartellino, 30-35 milioni di euro.

Siccome la Juventus ‘guarda’ con attenzione all’Europa League, del resto Napoli e Roma è lì che giocano quest’anno, occhio ad altri elementi che si stanno mettendo in mostra nella competizione. Uno di questi Odsonne Edouard, attaccante transalpino di 22 anni – accostato al Real di… Zidane – a segno stasera nel match contro il Milan che il suo Celtic ha perso in rimonta 4-2. Tra i 18 e i 20 milioni il valore del classe ’98. Per lui, Fabian Ruiz e Ibanez, la Juventus investirebbe – favorita da qualche cessione – qualcosa come 135 milioni di euro.

