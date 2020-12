I quattro Under 21 che infiammeranno il calciomercato: 400 milioni di euro

Il calciomercato è pronto ad infiammarsi con i nomi di quattro Under 21 dal valore complessivo di 400 milioni di euro

C’è Kylian Mbappè con il contratto in scadenza nel 2021, Jadon Sancho con il lungo corteggiamento della Premier League che non ha ancora dato i suoi effetti. Il baby Camavinga, pronto a scatenare una vera e propria asta per portarlo via dal Rennes, e il bomber dei sogni, Erling Haaland. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Sono loro, la forza nuova del calcio mondiale che è pronta a dominare la scena anche sul calciomercato nel 2021. Su di loro ci sono gli occhi delle big. Per loro le grandi d’Europa sono pronti a investimenti ‘folli’, soprattutto in era Covid. Per Mabppè il discorso è noto: il contratto in scadenza nel 2022 non è stato ancora rinnovato ed allora in estate il Psg potrebbe decidere di incassare per non perderlo poi a zero. Per farlo serve una cifra importante, almeno 150 milioni di euro, oltre al ricco ingaggio da corrispondergli.

Calciomercato, da Sancho a Haaland: Under 21 da 400 milioni

Qualcosina in meno servirà per fare di Jadon Sancho un autentico colpo di mercato: il Borussia Dortmund in estate è riuscito a resistere alla sirene, soprattutto inglesi, e chissà se riuscirà lo stesso davanti ad un’offerta da 100 milioni di euro.

Gli stessi che serviranno per strappare Haaland ai tedeschi. Il baby bomber norvegese continua a fare gol senza sosta. Sulle sue tracce anche la Juventus, ma la concorrenza è agguerrita. La stessa Juventus pensa anche a Camavinga, un altro baby talento Under 21: qui siamo davanti ad un centrocampista di appena 18 milioni di euro che il Rennes non cederà per meno di 50 milioni di euro. Sono loro le leve del calcio del futuro e per averle in squadra serviranno investimenti importanti.

