Calciomercato Milan, il difensore apre a Maldini: “Ci proveremo”

Simakan, uno degli obiettivi del Milan, ha speso parole al miele per Maldini: “Il più grande difensore di sempre, vedremo..”

I rossoneri rimangono una delle squadre più positive di questo inizio di stagione, avendo già dimostrato di essere maturi con le ‘piccole’ e autorevoli contro le grandi. Il primo posto in classifica, in solitaria, conferma quanto di buono fatto fino ad ora dalla compagine di Stefano Pioli. La dirigenza del Milan si è accorta della possibilità di competere per la vittoria dello scudetto e nel mercato di gennaio potrebbe investire nuove risorse per rinforzare la squadra e completare la rosa. Uno dei reparti in cui potrebbe investire Maldini è quello arretrato, dove uno dei suoi obiettivi ha aperto alla possibilità di raggiungere il Milan.

Calciomercato Milan, apertura di Simakan | “Ora sono a Strasburgo, ma vedremo”

Fra i giocatori che più interessano i rossoneri c’è Mohamed Simakan, difensore classe 2000 dello Strasburgo. Nei giorni scorsi, Maldini ha palesato l’interesse del Milan per il centrale francese, ora è arrivata l’apertura da parte del diretto interessato. Al termine della sfida contro il Rennes, Simakan ha dichiarato: “Le parole di Maldini? È lusinghiero da parte sua e mi fanno molto piacere. È stato il miglior difensore della storia. Oggi sono allo Strasburgo, ma vedremo. Noi ci proveremo per progredire e per mostrare che tutti quelli che credono in me hanno ragione”. Un’apertura non da poco, da parte del centrale transalpino. Il prossimo rinforzo del Milan nel mercato di gennaio potrebbe essere proprio Simakan.

