Calciomercato, Perisic al Milan | Clamorosa ipotesi di scambio

I due club di Milano potrebbero essere protagonisti nelle prossime sessioni di calciomercato. L’idea di scambio con Perisic al Milan potrebbe prendere quota

Uno dei nomi in partenza in casa Milan potrebbe essere quello di Hakan Calhanoglu. Il trequartista è, infatti, in scadenza di contratto con il club rossonero e il rinnovo appare lontano. Nelle ultime settimane, si è parlato a più riprese di un possibile scambio con Christian Eriksen, ma una nuova idea viene avanzata proprio negli ultimi minuti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ecco l’Inter di Allegri: big ceduto e due colpi

Calciomercato Inter e Milan, nuova idea: Perisic nello scambio con Calhanoglu

Graziano Campi, noto giornalista sportivo, ha sottolineato, infatti, un’interessante proposta di scambio tra Inter e Milan nella prossima sessione di mercato. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Top Calcio 24’: “Calhanoglu per Eriksen? Per me ha più senso uno scambio con Perisic. Da un lato con il croato il Milan avrebbe un esterno più forte di Saelemaekers, con Rebic spostato a destra. Dall’altro l’Inter con Calhanoglu avrebbe il sostituto di Sensi“. Vedremo se il nome dell’esterno croato prenderà quota in casa rossonera nelle prossime settimane o l’idea di Campi resterà tale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, Calhanoglu via | Maldini rivoluziona il Milan: doppio colpo