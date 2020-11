Roma, tante assenze per Fonseca: la situazione infortuni dei giallorossi

In vista della gara col Cluj sono molte le assenze per la Roma: out Smalling, Mancini e Ibanez, ma Fonseca ritrova Dzeko

Situazione complicata in casa Roma, con Fonseca che dovrà fare i conti con tante assenze, in particolare in difesa. Nella seduta di allenamento odierna, infatti, Ibanez e Mancini hanno svolto lavoro individuale: confermato il risentimento muscolare per l’ex Atalanta. Il brasiliano, invece, verrà valutato nelle prossime ore. Inoltre, contro il Cluj il tecnico lusitano non potrà fare affidamento anche su Chris Smalling. Superati i postumi dell’intossicazione alimentare, il centrale britannico ha accusato un fastidio al ginocchio sinistro e verrà valutato dallo staff medico giallorosso giorno per giorno.

Non solo brutte notizie per Fonseca, però: Edin Dzeko, ufficialmente guarito dal Covid-19, è tornato ad allenarsi con il gruppo e sarà a disposizione già per la gara di Europa League.

