La classifica senza VAR della Serie A dopo otto giornate: Juventus in testa col Milan, Inter a -4 dalla vetta

La Juventus in testa insieme al Milan nella classifica senza VAR redatta dalla redazione di Calciomercato.it. Della speciale tabella si è parlato durante la trasmissione della TV di CM.IT, con i bianconeri appaiati in testa insieme al Milan. Quattro punti in più quindi per la Juve rispetto alla classifica reale, mentre il Milan resterebbe a quota 20. L’Inter sarebbe a 16 punti senza l’ausilio del VAR.