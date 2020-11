Roma, UFFICIALE: Dzeko è guarito dal Coronavirus!

La Roma ritrova anche Edin Dzeko. Il capitano giallorosso è guarito dal Covid: l’annuncio ufficiale

Arrivano ottime notizie non solo dal campo per Paulo Fonseca. Dopo Pellegrini, infatti, anche Edin Dzeko è guarito dal Covid. A darne l’annuncio è lo stesso attaccante bosniaco, che scrive sui propri canali social: “Finalmente negativo! Ora non vedo l’ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni per aiutarli a continuare a giocare così bene! Daje Roma”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il 34enne potrebbe così tornare a disposizione di Fonseca già per la prossima partita di Europa League, in programma giovedì.

