Roma-Parma, le condizioni di Mancini e Ibanez

I due difensori verranno valutati nelle prossime ore dopo gli infortuni contro il Parma

Risentimento muscolare all’adduttore per Mancini, che ha dovuto stringere i denti sul finale della gara tra Roma e Parma: terminati i cambi, l’ex Atalanta non ha potuto lasciare il campo, col rischio di lasciare i suoi in inferiorità numerica. Risentimento al flessore della coscia destra, invece, per Ibanez, che ha dovuto lasciare il campo nel secondo tempo della gara contro i ducali, poi vinta 3-0 dai giallorossi di Fonseca. Entrambi i giocatori verranno valutati nelle prossime ore per comprendere l’eventuale disponibilità in vista della gara di Europa League contro il Cluj.

