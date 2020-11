Roma-Parma, Fonseca: “Per me sono tutti titolari. Non guardo la classifica”

Paulo Fonseca commenta in conferenza stampa la bella vittoria per 3-0 contro il Parma

La Roma supera senza problemi il Parma per 3-0 con una prestazione importante. Partita già chiusa nel primo tempo, senza diverse pedine titolari, e Fonseca non può che essere soddisfatto in conferenza stampa: “Per me è molto importante sentire che tutti i giocatori sono pronti per giocare, sono molto soddisfatto. Però non voglio pensare alla classifica. Ora si vedono gli effetti del nostro lavoro, ma continuo a dire che la cosa più importante è la prossima partita”. Ottime risposte sono arrivate dalle seconde linee: “Qui sono tutti titolari, per me è importante confermare che se cambiamo giocatori rimaniamo con le stesse idee e identità. Villar? Ha fatto una buona partita, sulla pressione ha coraggio, deve migliorare difensivamente ma sta crescendo”.

Sulla Serie A: “È molto difficile, dal punto di vista tattico è un campionato esigente, tutti gli allenatori sono ben preparati e le squadre sono tutte forti, è complicato vincere una partita”. In chiusura un pensiero su Tiago Pinto, nuovo dg della Roma: “Tutti noi portoghesi conosciamo il suo lavoro, sappiamo tutti che è un grande professionista, ha fatto un grande lavoro nel Benfica, siamo moto soddisfatti di averlo qui”.