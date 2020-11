Calciomercato Roma, Fonseca e il contratto: “Non dipende da me”

Paulo Fonseca commenta la vittoria della Roma sul Parma ma si sofferma anche sul suo futuro, con il contratto in scadenza

La Roma batte il Parma con facilità e vola in classifica. Paulo Fonseca nel post partita a ‘Sky’ esterna la sua soddisfazione: “Abbiamo fatto un’ottima partita. Nel primo tempo abbiamo fatto tre gol ma potevamo farne di più. Nel secondo tempo abbiamo gestito ma abbiamo creato anche le occasioni per farne di più”.

FUTURO E CONTRATTO – “Non è una situazione che dipende da me. Non sono preoccupato da questa questione, sono focalizzato sul lavoro e sulle partite. Sono soddisfatto perché la squadra gioca bene e vince. L’importante è la Roma, fare partite come quella che abbiamo fatto”.

MKHITARYAN – “E’ un giocatore molto intelligente, può giocare in diverse posizioni e con un atteggiamento che è un esempio. Non mi sorprende quello che sta facendo”.

RISPOSTA SENZA DZEKO – “La squadra gioca con fiducia. Dzeko è importante per noi, come Smalling e Pellegrini, ma è importante che cambiando i giocatori non è cambiata la nostra identità”.

BORJA MAYORAL – “Ha fatto una bella partita. Ha lavorato molto, ha preso le giuste decisioni, ha fatto gol con un buon movimento. Sta crescendo anche come fiducia”.

