La sconfitta contro i rossoneri ha fatto male agli azzurri: il tecnico calabrese pensa all’addio

Animi accesi dopo Napoli-Milan. Negli spogliatoi, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, c’è stato un confronto civile ma acceso: alcuni giocatori hanno rimproverato a Gattuso soprattutto la parola “professorini” utilizzata nelle interviste post-gara, ribadendo che tutti possono commettere degli errori ma non bisogna mettere in discussione l’impegno e l’atteggiamento.

L’allenatore ha chiarito di non voler fare passi indietro, anzi ha ribadito che se non nota un cambiamento in certi comportamenti in campo è pronto ad andarsene. Una frase già pronunciata in un’altra occasione: era lo scorso gennaio quando il Napoli cadeva in casa contro la Fiorentina, nel momento più difficile della sua avventura.

Il day-after a Castel Volturno: il confronto è continuato

Ieri mattina a Castel Volturno nel day-after dopo la sconfitta contro il Milan in sala stampa si è riunita la squadra con l’allenatore, il confronto è continuato anche se diventato più sereno rispetto al caldo post-partita.

Gattuso ha ribadito un concetto chiaro: se sbaglia la squadra lui resta tra i responsabili. Prima di partire con il focus video, ha sottolineato quindi di non voler assolutamente tirarsi fuori dall’analisi della situazione.

Il clima a Castel Volturno è migliorato. Domani è il compleanno di Maksimovic e c’è già aria di festeggiamento.

In ritiro prima di Rijeka e Roma?

Il Napoli ha altre due gare interne nel corso di questa settimana. Giovedì arriva il Rijeka (all’andata gli azzurri nei primi 50 minuti fecero infuriare Gattuso) e domenica la Roma: la formazione di Gattuso è chiamata a non perdere ulteriore terreno dal gruppo che guida la classifica.

Si valuta come gestire questa settimana. Il ritiro pre-gara non viene svolto sempre, talvolta e visto il calendario fitto di impegni, Gattuso ha dato ai giocatori la possibilità di trascorrere qualche serata in più in famiglia. È accaduto anche per la gara di Bologna quando il Napoli è partito domenica mattina.

Ma stavolta le decisioni potrebbero essere diverse: la formazione azzurra è pronto al ritiro sia domani che sabato sera.

