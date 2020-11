Napoli, infortunio Osimhen: le ultime in vista di Rijeka e Roma

Napoli, le condizioni dell’infortunato Victor Osimhen: Gattuso attende il recupero del nigeriano, ecco la situazione per i prossimi match

Il Napoli cerca di rialzarsi dopo la brutta sconfitta interna contro il Milan in campionato. Testa ora all’Europa League con il match contro il Rijeka, verrà poi l’altro big match in Serie A contro la Roma. Gattuso spera nel recupero di Osimhen, ma stando al ‘Corriere dello Sport’ per rivedere il nigeriano in campo ci vorrà ancora un po’. Prosegue il lavoro personalizzato dell’attaccante per assorbire la lussazione alla spalla, da escludere la sua presenza contro i croati e al momento anche contro i giallorossi.

