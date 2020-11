Il Napoli segue Luca Orellano, attaccante classe 2000 del Velez. Pochi giorni fa ha segnato una rete contro il Gimnasia di Maradona

Mentre fa i conti con il turbolento post-partita di domenica, il Napoli lavora al mercato di gennaio. Gli azzurri, oltre a tentare di risolvere il caso Milik, valutano anche dei colpi in prospettiva, con l’idea di bloccare in inverno qualche talento per anticipare la concorrenza. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, uno dei nomi sul taccuino del club è quello di Luca Orellano, esterno offensivo di proprietà del Velez Sarsfield.

Calciomercato Napoli, occhi su Luca Orellano per gennaio

I partenopei hanno raccolto informazioni attraverso l’entourage del giocatore e il club, che per il momento spara alto (15 milioni di euro). Lo scorso 8 novembre, il classe 2000 è sceso in campo contro il Gimnasia nel match valido per la Copa de la Liga Profesional 2020, ed è stato il protagonista della sfida realizzando il gol del decisivo 2-2 a tempo scaduto con un potente sinistro, facendo infuriare il tecnico del ‘lobo’, Diego Armando Maradona.

Il Pibe de Oro, ancora ricoverato, secondo quanto svelato ‘La Razon’ avrebbe seguito la gara e imprecato con la sua solita ‘garra’ da clima partita in occasione della rete-beffa a pochi istanti dal fischio finale. Un segnale comunque importante del suo recupero fisico, ‘stimolato’ proprio dal possibile obiettivo azzurro.

