Jeremie Boga è finalmente tornato al gol con il Sassuolo dopo un inizio travagliato: l’agente parla del suo futuro e di alcuni retroscena

Jeremie Boga è tornato al gol con la maglia del Sassuolo. L’esterno francese è uscito dal tunnel del Covid e dai prolemi fisici che lo hanno tenuto fuori in questo inizio di stagione. De Zerbi può di nuovo contare su di lui, una pedina importante che va ad aggiungersi a un reparto offensivo già in forma. L’ex Chelsea sarà inevitabilmente ancora al centro delle voci di calciomercato: “Ha voglia di stupire con il Sassuolo”. A parlare è Daniel Boga, fratello e agente dell’attaccante, ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Boga ha soprattutto un grande rapporto con il mister Roberto De Zerbi: “Come padre e figlio. Si fida alla cieca del mister ed è arrivato al Sassuolo per merito suo, ma è presto per dire se il suo futuro sarà legato a quello del tecnico. Sono discussioni che spettano al club, ma non possiamo dire cosa accadrà. Di sicuro, può essere un grande fattore il futuro del mister“. Daniel Boga parla anche del retroscena estivo: “Jeremie è stato davvero vicino al Napoli, molto più di quanto lo sia stato all’Atalanta, perché gli azzurri hanno presentato un’offerta migliore. Ci hanno provato fino all’ultimo e il Napoli ci è andato molto vicino. Dipenderà da Jeremie se torneranno alla carica nella prossima estate, ma è probabile. Il Napoli è un grande club, sarebbe un passo importante per la sua carriera. Futuro in azzurro con De Zerbi? Vedremo (ride, ndr)”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Napoli-Milan, Gattuso: “Non è un caso che stecchiamo i big match”

Napoli-Milan, Giuntoli: “Abbiamo le carte giuste per Milik”