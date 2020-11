Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: incontro per Paredes, gli aggiornamenti

L’Inter ha tentato di imbastire lo scambio Eriksen-Paredes incontrando gli intermediari dell’argentino: le ultime di CM.IT

L’Inter proverà a risolvere lo spinoso caso Christian Eriksen con una cessione a gennaio, ad appena un anno dal suo arrivo. L’idea è imbastire uno scambio per rinforzare il centrocampo con un profilo gradito da Antonio Conte e uno dei nomi in cima alla lista è quello di Leandro Paredes del PSG.

I nerazzurri si sono mossi concretamente per l’argentino, accostato recentemente anche alla Juventus. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, i suoi intermediari sono stati a Milano durante circa una settimana per provare chiudere l’affare. Il tentativo è stato importante, ma per ora è andato a vuoto: mancava l’accordo economico per l’ingaggio dell’ex Roma e, inoltre, i parigini, inizialmente propensi allo scambio, sembrano aver cambiato idea.

Il centrocampista, dopo qualche problema fisico, è tornato a trovar spazio negli ultimi match, e Tuchel vuole ancora testarlo prima di privarsene. Per ora, quindi, l’affare resta bloccato: se ne riparlerà a gennaio.

