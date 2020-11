Il Real Madrid ha diramato la lista dei convocati per la sfida con l’Inter: Zidane ritrova Casemiro, ma perde Benzema

I campioni di Spagna si apprestano a partire per la trasferta di Milano, dove mercoledì affronteranno l’Inter in Champions League. In serata Zidane ha diramato la lista dei convocati del Real Madrid per la gara di coppa: fra le ‘Merengues’ balzano agli occhi due assenze pesanti. Non prenderanno parte alla trasferta europea, infatti, né Sergio Ramos né Benzema. L’attaccante francese non è riuscito a recuperare in tempo dal problema all’anca e non ci sarà per la sfida contro i nerazzurri. Stessa sorte anche per Militao, rimarrà pure lui a Madrid. L’unica nota lieta per Zidane è il recupero di Casemiro: il centrocampista brasiliano ci sarà a ‘San Siro’.

