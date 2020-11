È scoppiato il caso Luis Alberto all’interno della Lazio, Tare e Lotito pensano alla cessione: anche Juventus e Inter sullo spagnolo

In attesa di giocare il turno di Champions League, ospitando lo Zenit all’Olimpico, la Lazio è ancora alle prese con il caso Luis Alberto. Lo spagnolo aveva polemizzato sull’areo di Lotito ed il presidente bianconceleste non avrebbe preso bene la notizie. Una situazione che, secondo quanto riferito dal sito ‘gazzetta.it’, avrebbe portato anche ad una discussione in seno alla società capitolina, con il direttore tecnico Peruzzi che avrebbe lasciato Formello. Tare e Lotito, ormai, avrebbero deciso di adottare il pugno duro: per Luis Alberto si prospetta una cessione a gennaio.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

Calciomercato Lazio, cessione per Luis Alberto | Juventus e Inter sullo spagnolo

Potrebbe essersi creata una spaccatura insanabile fra la Lazio e Luis Alberto: la cessione a gennaio sembra essere la linea decisa dalla società biancoceleste. Secondo le ultime indiscrezioni, anche la Juventus e l’Inter sarebbero interessate al fantasista spagnolo e potrebbero tentare l’assalto nel mercato di gennaio. Oltre alle due big italiane, poi, si registra anche l’interessamento dell’Everton: Carlo Ancelotti potrebbe aggiungere anche Luis Alberto ai suoi ‘Toffes’.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

CMIT TV – Inter, Lollobrigida: “Futuro deciso per Conte. Zhang obbligato”

FOTO CM.IT – Zenit, allenamento all’Olimpico in vista della Lazio

CMIT TV – Milan, Wegerup: “Ibra ha sempre fame. Ecco il suo futuro”