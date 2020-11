Foto e video di Calciomercato.it dell’allenamento dello Zenit di San Pietroburgo all’Olimpico, alla vigilia della partita con la Lazio

Allenamento allo stadio Olimpico di Roma per lo Zenit di San Pietroburgo. La squadra di Semak si prepara al match di Champions League contro la Lazio, in programma domani sera. Una sfida molto importante per entrambe le squadre: i biancocelesti in caso di successo ipotecherebbero l’accesso agli ottavi di finale potendo allungare sui russi e sul Bruges, impegnato con il Borussia Dortmund capolista. I russi proveranno il colpaccio per riaprire la classifica: recuperati a Azmoun e Driussi.

