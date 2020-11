Calciomercato Inter, cambio di agente in corso: Juventus sorpassata

Emerson Palmieri starebbe per cambiare agente, fornendo un ‘assist’ di mercato all’Inter: sorpassata anche la Juventus

Terminata la sosta delle Nazionali, la Serie A è ripartita per non fermarsi più fino alla pausa natalizia. Inter e Juventus sono ripartite da una vittoria, anche se gli umori e le sensazioni sono state differenti. I nerazzurri hanno sconfitto il Torino al termine di una gara sofferta e dalle due facce, mentre i bianconeri hanno dominato il Cagliari per novanta minuti. Ora le due big sono pronte a darsi battaglia in campionato, ma anche sul mercato potrebbe inasprirsi la corsa ad Emerson Palmieri.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

Calciomercato Inter, Emerson Palmieri cambia agente | Conte ‘sorride’

Come rivelato da ‘InterLive.it‘, Emerson Palmieri sarebbe intenzionato a cambiare il proprio agente, con Federico Pastorello che sembra pronto ad accoglierlo sotto la propria ala. Una scelta che strizzerebbe l’occhio ad Antonio Conte, che da almeno un anno freme per riuscire ad avere ancora a disposizione l’esterno italo-brasiliano. Emerson Palmieri è stato fra i migliori con la maglia dell’Italia, catturando anche l’interesse della Juventus: i bianconeri erano in vantaggio con il Chelsea, ma il cambio di agente segnerebbe il sorpasso dell’Inter. Dopo tanto corteggiamento, potrebbe essere il tecnico salentino a riuscire a mettere le mani su Emerson Palmieri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Lazio, Lotito vuole la cessione: Juventus e Inter alla finestra

CMIT TV – Inter, Lollobrigida: “Futuro deciso per Conte. Zhang obbligato”

Calciomercato Inter, Maicon torna in Italia: futuro in Serie D