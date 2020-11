Calciomercato Inter, Kante sorpassa Xhaka: le ULTIME di CM.IT

Da Xhaka a Kante, passando per Eriksen e Paredes, l’Inter è pronta a fare sul serio: le ultime di Calciomercato.it

Resta alla ricerca di un centrocampista, l’Inter di Antonio Conte, che nelle ultime settimane è tornata protagonista del mercato, tra scontenti da piazzare e organico da completare. Come raccolto in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, la pista che conduce a Granit Xhaka (profilo molto stimato dal Ds Ausilio) non è per ora decollata. Nonostante i fitti contatti con il suo entourage nel corso dell’estate (contatti avuti anche dai cugini del Milan) e l’ok tecnico dell’Inter per un tentativo a gennaio, lo svizzero si sarebbe mostrato riluttante ad un trasferimento in prestito, forte anche di un ingaggio stagionale da 8 milioni di euro. Due condizioni che attualmente rendono impraticabile uno scambio con Eriksen tra ‘Gunners’ e nerazzurri. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Xhaka sull’agenda di Ausilio | Le ultime di CM.IT

L’Inter, però, non molla l’ipotesi Kante. Anzi: il freddo calato tra nerazzurri e Xhaka, è parzialmente riconducibile alla volontà di non mollare il tuttocampista dei Blues, portata avanti senza sosta da Antonio Conte. I contatti tra la dirigenza nerazzurra e l’entourage del francese, infatti, risultano nuovamente fitti, con l’Inter in attesa di capire quali saranno le richieste del Chelsea e con quale margine poter fare un tentativo già a gennaio. Conte ha chiesto Kante e i nerazzurri proveranno il possibile per portarlo all’ombra della Madonnina.

Futuro Eriksen, difficile un ritorno in Premier: occhio al PSG

Sul futuro di Eriksen, invece, il futuro resta nebuloso. Un ritorno in Premier League, ad oggi, appare complicato, ma l’ipotesi Paris Saint-Germain acquista quota. D’altronde, i rapporti tra la dirigenza parigina e quella nerazzurra sono ottimi ed il calciatore incontra già il gradimento tecnico di Leonardo e soci. Per quanto soltanto abbozzato, uno scambio tra Inter e PSG non è certo da scartare, con i francesi pronti ad inserire il cartellino di Paredes per quello del fantasista danese.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

CMIT TV – Calciomercato Juventus, Accardi: “Dybala non è felice”

Calciomercato, ESCLUSIVO agente Jorginho: “Con Sarri sarebbe alla Juventus”