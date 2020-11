Calciomercato, Inter e Juventus stroncate: “Firma di sicuro”

Inter e Juventus sono pronte a darsi battaglia per l’ennesimo talento, ma il presidente ha già avvertito tutti

È sempre calciomercato in Serie A e soprattutto è sempre Juventus-Inter. Oltre al duello sul campo per lo scudetto, il derby d’Italia si svolge anche sul tavolo delle trattative. Marotta e Paratici sono pronti nuovamente a incrociare le spade per un nuovo talento della Serie A che si sta mettendo in mostra. Il suo contratto è in scadenza e già a gennaio può scatenarsi una mini-asta per accaparrarselo a zero o con un piccolo indennizzo.

Parliamo di Nicolò Rovella, classe 2001 in scadenza 2021 che sta facendo vedere ottime cose sia con il Genoa che con la Nazionale Under 21. Inter, Juventus e anche Roma si sono informate sul centrocampista ma il patron rossoblù Enrico Preziosi non ha intenzione di perderlo a zero. “Il rinnovo si farà”, assicura il numero uno del Grifone a ‘Il Secolo XIX’. Preziosi è fiducioso, i contatti con l’agente di Rovella, Beppe Riso, continuano mentre anche all’estero hanno messo gli occhi su di lui. Ad ora la richiesta di Preziosi si aggira tra i 15 e i 20 milioni, anche se la cifra può aumentare sensibilmente se Rovella continuerà a crescere e stupire. In questo senso la Juventus può provare anche a puntare sulle situazioni in ballo con il Genoa: Perin, Pjaca e Pellegrini.