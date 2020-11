Calciomercato Inter, Xhaka sull’agenda di Ausilio | Le ultime di CM.IT

Anche Granit Xhaka è finito sull’agenda della dirigenza dell’Inter. Conte sogna un nuovo centrocampista

Xhaka nome e pista da tenere in considerazione per l’Inter di Antonio Conte. Come raccolto da Calciomercato.it, il centrocampista svizzero è molto stimato nello specifico dal direttore sportivo Ausilio e non a caso un profilo già accostato ai nerazzurri nel recente passato. Inoltre è proprio in mezzo al campo che il club di Suning cerca da mesi un rinforzo di spessore internazionale con intelligenza tattica e grande dinamismo. Il ‘sogno’ di Conte rimane Kante, ma il francese del Chelsea costa tantissimo e fin qui i londinesi hanno sempre detto di non volersene privare. Più abbordabile (ma non per questo facile da prendere, tantopiù con uno scambio con Eriksen) invece il 28enne Xhaka, seguito mesi fa pure da Milan e Roma, anche se al momento non risultano contatti avanzati perlomeno con il suo entourage.

