Conte vuole un nuovo attaccante per l’Inter a gennaio, Milik in pole nella lista dei nerazzurri. Giroud è il piano B

Caccia ad una quarta punta di livello all’Inter per completare l’attacco di Antonio Conte. Il tecnico leccese ha chiesto espressamente un vice Lukaku, con il giovane Pinamonti che non soddisfa appieno l’ex Ct della Nazionale. Nelle ultime settimane – scrive ‘Tuttosport’ – si sarebbero intensificati i contatti e starebbe prendendo sempre più corpo l’idea Milik, fuori dalla liste con il Napoli e spinto dal presidente della Federazione polacca Boniek a trovarsi una nuova sistemazione per presentarsi nelle migliori condizioni possibili ai prossimi Europei.

Inter, Conte spinge per Milik in attacco

Per Milik restano in corsa Juventus e Roma dopo la lunga telenovela estiva legata all’addio al Napoli, con De Laurentiis che continua a chiedere 20 milioni di euro per la cessione a gennaio del centravanti. Cifra ritenuta alta dall’Inter per un giocatore in scadenza, con l’ipotesi di uno scambio con Vecino (profilo gradito a Gattuso) che non scalda particolarmente gli azzurri considerando il lungo stop per infortunio dell’uruguaiano e l’arrivo in mediana di Bakayoko. La cessione nel mercato invernale di Eriksen potrebbe agevolare l’offensiva per Milik, altrimenti la dirigenza nerazzurra studierebbe un nuovo piano per farlo arrivare a parametro zero in estate e battere l’agguerrita concorrenza.

In questo caso per gennaio tornerebbe in auge un vecchio pallino di Conte come Giroud, con l’Inter che osserva con attenzione gli scenari sul francese poco impiegato al Chelsea da Lampard.

