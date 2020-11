Calciomercato Juventus, trovata la pedina di scambio per Icardi

L’ex Inter continua a essere un pallino di Paratici: in estate nuovo tentativo con scambio

Mauro Icardi continua a restare in orbita Juventus: il nome dell’attaccante argentino, nonostante la cessione a titolo definitivo al Paris Saint-Germain, non si separa dall’ambiente bianconero, al quale era stato accostato già prima di andare a Parigi. Vecchio pallino di Fabio Paratici, alla Continassa si aspetta ancora il momento giusto prima di poter affondare il colpo e riportare l’ex Sampdoria e Inter in Serie A, campionato nel quale, al netto di prestazioni altalenanti, ha sempre segnato con continuità.

Con un rinnovo per Paulo Dybala che tarda ad arrivare e una trattativa che rischia di durare più delle aspettative, secondo quanto riporta ’90min.com’, la Juventus potrebbe ragionare sulla possibilità di imbastire uno scambio con il Paris Saint-Germain: l’ex Palermo a Parigi e Icardi a Torino, per mettere d’accordo tutti. D’altronde la Juventus ci aveva provato anche dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, con l’Inter che però nel 2018 si rifiutò di sentire ragioni. Adesso che a Parigi non ritengono incedibile l’attaccante, non è detto che Paratici non possa, quindi, riprovarci.

Calciomercato Juventus, c’è la concorrenza del Milan

Resta in agguato anche il Milan, che per il dopo Ibrahimovic starebbe pensando proprio a Icardi come nuovo centravanti da inserire nella rosa: un colpo che creerebbe non pochi malumori all’ambiente Inter, costretto a vedere il giocatore che ha indossato la fascia di capitano in nerazzurro con indosso la maglia dei principali avversari.

I rossoneri potrebbero proporre un prestito oneroso intorno ai 10 milioni di euro, con diritto o obbligo di riscatto fissato a 40 milioni più bonus variabili, senza inserire contropartite tecniche nell’affare che riporterebbe Icardi in Serie A.

