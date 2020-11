Eriksen non riesce ad inserirsi negli schemi di Conte e potrebbe già lasciare l’Inter nella sessione invernale

Christian Eriksen è sempre più un mistero nell’Inter di Antonio Conte. Altra prestazione da dimenticare sabato contro il Parma per il fantasista danese, corpo estraneo nello scacchiere dell’ex Ct della Nazionale. L’ex Tottenham stenta ad ingranare dopo quasi un anno dall’arrivo a Milano, con Suning che lo scorso gennaio lo aveva prelevato per 20 milioni di euro dal Tottenham, firmando un contratto fino al 2024 da oltre 9 milioni di euro (bonus compresi).

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Eriksen via a gennaio | Ecco l’offerta dalla Premier

Inter, addio Eriksen: c’è il PSG a gennaio

Ritornano perciò con forza i rumors di un possibile addio anticipato di Eriksen all’Inter, con il futuro del classe ’92 già in bilico nell’ultima finestra estiva del mercato quando si fecero avanti PSG, Bayer Leverkusen ed Hertha Berlino. Una possibile cessione si fa sempre più concreta come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, anche se è da escludere una partenza con la formula del prestito. Il malumore del centrocampista è palese, come dimostrano le recenti dichiarazioni alla stampa del suo paese. La proprietà e Zhang lascerebbero partire solo a titolo definitivo Eriksen, con l’Inter e l’entourage del danese pronte ad ascoltare eventuali proposte che permettano al danese di esprimersi al meglio e ai nerazzurri di rientrare nell’investimento economico.

Ad accontentare le parti e il sodalizio di Viale della Liberazione, come successo per l’affaire Icardi, potrebbe essere il Paris Saint-Germain. I vice-campioni d’Europa dell’estimatore Leonardo sarebbero al momento la squadra più accreditata per assicurarsi le prestazioni di Eriksen.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, dalla Spagna | Eriksen resta in Serie A: prezzo shock